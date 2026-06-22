Feijóo pide a Sánchez que se vaya y convoque elecciones

Madrid, 22 de junio de 2026. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Pedro Sánchez que se vaya, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años a su exnúmero dos José Luis Ábalos. En opinión de Feijóo esta es una condena al Gobierno y ha argumentado a este respecto, que el exministro de Transportes le llevó a la presidencia del Gobierno al actual jefe del Ejecutivo tras una moción de censura y ahora, ha advertido, "Pedro Sánchez debe irse tras él". "Es el fin de la escapada", ha espetado. (Fuente: PP)