Feijóo pide el voto a los socialistas de CyL que quieren que "el dinero quede en sus familias"

Riaza, Segovia, 9 de marzo de 2026. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto para su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, porque representa el "antídoto contra el bloqueo" de Vox, una formación que, según ha dicho, "estafa a sus votantes dando alegría al sanchismo". Además, y a seis días de la cita con las urnas, se ha dirigido a los votantes socialistas para que apoyen al PP el próximo 15 de marzo si quieren que "el dinero se quede en los bolsillos de sus familias". (Fuente: PP)