Feijóo respalda a Corina Machado: "El sitio de España es con la libertad"

Madrid, 17 de abril de 2026. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su respaldo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha sido recibida este viernes con una fuerte ovación por la cúpula nacional en la sede de 'Génova', y ha defendido el apoyo de su partido a la causa que enarbola. "El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo. El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha exclamado. Por su parte, Machado ha señalado que Venezuela se enfrenta ahora al "reto mayor", que es terminar de concretar el desplazamiento del régimen chavista que derrotaron "espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente", instando al mundo a que también luchen por la libertad, "más que nunca". (Fuente: PP)