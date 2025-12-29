Feijóo sentencia que 2025 ha sido "el colapso total del sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enumerado un total de "10 fracasos" del Gobierno este año con la vivienda, la política migratoria, la "precariedad" de los jóvenes, la "desprotección" de las mujeres, la "desconfianza internacional", la "incapacidad" en la gestión de los fondos europeos, el aumento de la pobreza, el "apagón impropio de un país desarrollado", la corrupción, la pérdida de poder adquisitivo de las familias o la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado. Por eso, ha sentenciado que este año ha sido "el colapso total del sanchismo".(Fuente: PP)