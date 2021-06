Felipe VI: "Me siento un andaluz más entre andaluces"

El rey Felipe VI ha sido condecorado este lunes en Sevilla con la primera Medalla de Honor de Andalucía, concedida por el Gobierno de esta comunidad, y que ha recibido no como se recibe una condecoración, una insignia o un reconocimiento, sino como "un abrazo, que en esta ocasión tiene el valor inmenso de representar el sentir de los andaluces". "Estar en Andalucía es siempre estar en casa. La cercanía, la generosidad y la calidez que recibo en esta tierra hacen que me sienta como uno más entre vosotros; me hacen sentir un andaluz más entre andaluces", ha expresado el Rey.(Fuente: Casa Real)