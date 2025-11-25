Fembloc ha atendido 367 casos de violencias machistas digitales en Catalunya desde 2022

Las cofundadoras de Fembloc, Alex Haché y Eva Cruells, han informado de que su línea de atención feminista ha atendido 367 casos de violencias machistas digitales en Catalunya desde abril de 2022, con un crecimiento exponencial en los últimos años gracias a la mayor derivación desde el circuito de violencias machistas y el conocimiento del proyecto entre la ciudadanía. Las víctimas, afirman las cofundadoras, predominan entre los 30 y 44 años, aunque aprecian un aumento entre las mujeres jóvenes y mayores, especialmente por estafas amorosas y extorsiones.