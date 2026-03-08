Feminismo abolicionista marchan en Bilbao contra "porno, prostitución y vientres de alquiler"

Bilbao, 8 de marzo de 2026. Cientos de personas han participado en la primera marcha feminista abolicionista celebrada en Bilbao, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con la que han querido transmitir que una sociedad que "no combate la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y que no lucha por la abolición del género", no podrá ser "nunca" una "sociedad igualitaria". Se trata de la primera "marcha abolicionista" convocada en Bilbao con motivo del 8M y, momentos antes del inicio a las 12.00 horas, la portavoz Begoña Ferro, miembro de la plataforma feminista Lanbroa, ha explicado que tienen la "necesidad de visibilizar" sus "reivindicaciones abolicionistas", que son las "clásicas del feminismo" separadas de la manifestación principal. "Estas reivindicaciones son, sobre todo, la abolición de la prostitución, de la pornografía, de los vientres de alquiler, y la demanda de que la mujer sea el sujeto político del feminismo y de la lucha feminista", ha explicado.