Feministas vascas llaman a "más lucha" a la ultraderecha que quiere "pararalizarlas de miedo"

Bilbao, 8 de marzo de 2026. El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha vuelto a llenar las calles de Bilbao en la manifestación convocada con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, para realizar un llamamiento a responder con "más lucha" feminista a la ultraderecha que quiere "paralizarlas de miedo". Miles de mujeres y hombres han vuelto a llenar las calles de Bilbao este 8M, Día Internacional de la Mujer, para clamar por la igualdad real en las manifestaciones convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Se trata de la histórica marcha que se ha celebrado todos los años en Euskadi cada 8 de Marzo, aunque en esta ocasión, ha dejado de ser unitaria, con la división que han provocado las abolicionistas, que se han movilizado por primera vez por separado, con reclamaciones de que "se combata la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler", y se luche "por la abolición del género" para que haya una "sociedad igualitaria" de verdad. La movilización del Movimiento Feminista de Euskal Herria, convocada bajo el lema "Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización", ha partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón de Bilbao y desde el túnel del Antiguo en Donostia-San Sebastián, mientras que en Vitoria-Gasteiz lo hecho desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas. A la de la capital vizcaína se han sumado, como todos los años, representantes políticos, sociales y sindicales. Entre otros, se encontraba una representación del PNV, encabezada por el presidente del BBB, Iñigo Ansola; del PSE-EE, con Eneko Andueza a la cabeza; de Sumar Mugimendua, con su coordinadora general, Alba García; de Podemos con su líder en Euskadi, Richar Vaquero, o el secretario general de CCOO, Unai Sordo.