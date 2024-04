El fenómeno Jason Derulo aterriza esta noche en Barcelona

El cantautor norteamericano Jason Derulo, creador de 'hits' como ''Want to Want Me'', ''Trumpets'' o ''Savage Love'', ofrece esta noche un concierto en el Sant Jordi Club. Sus fans de Barcelona llevan desde bien temprano haciendo cola para conseguir el mejor sitio para ver a su artista favorito. La mayoría de ellos afirman escuchar la música de Derulo desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Cristina, la fan que ha llegado primera a la cola.''Me ha gustado siempre, yo lo escucho desde los 12 años y ahora tengo 28. Nunca he dejado de escucharlo, no podría decirte una (época del artista) concreta porque me gustan todas'' expresaba Cristina, quien sostenía también una pancarta con el mensaje ''my dream is to hug you'' (mi sueño es abrazarte) que enseñará durante el concierto para que su artista favorito la vea. ''my dream is to hug you''