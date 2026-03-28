Bilbao, 28 de marzo de 2026. La Feria de Artesanía de Bilbao Eskutartie acerca productos de artesanía a la ciudadanía en su XV edición, desde el 27 de marzo al 6 de abril en el paseo del Arenal. Desde la entidad organizadora Arbaso quieren hacer llegar al público visitante, "el buen hacer de las personas profesionales de la artesanía", que en esta edición vienen desde Cantabria, Asturias, Guadalajara, Galicia, Guipúzcoa y Bizkaia en una cita "imprescindible" para su gremio. En esta feria se podrán adquirir productos únicos de cerámica, textil, joyería, cosmética... y presenciar demostraciones de los distintos oficios artesanos.