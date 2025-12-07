La feria Durangoko Azoka para su actividad en solidaridad con Palestina

La feria de cultura vasca Durangoko Azoka ha parado su actividad durante 30 minutos entre las 14.00 y las 14.30 horas de este domingo. Artistas, trabajadores y público visitante han abandonado el recinto ferial para concentrarse en el exterior como acto de protesta "contra el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Palestina", ofreciendo una imagen insólita en el interior con stands vacíos y apenas público en el interior. La feria ofrece la particularidad de que los propios artistas firman y atienden a sus seguidores en sus propios stands, en los que venden sus discos, libros y merchandising, permitiéndoles saludar y conocerles personalmente.Entre ellos, artistas punteros de la cultura vasca, como Zetak, Izaro Andrés, Süne, Gorka Urbizu, Íñigo ETS, el periodista y también músico Roberto Moso o las escritoras Haizea López o Toti Martínez de Lecea.La feria se desarrolla durante los 4 días del Puente de Diciembre cada año. En esta ocasión celebra su 60° edición en el espacio Landako Gunea de la localidad de Durango (Bizkaia). Pese a lo amplio del recinto, muchas veces los visitantes deben esperar fuera para poder acceder debido al gran aforo del encuentro.