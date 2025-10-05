Un feriante valenciano experto en chocolate reflexiona sobre su profesión y aplaude a Internet

Un feriante valenciano, que se dedica a fabricar chocolate, reflexiona sobre su profesión y aplaude la llegada de Internet, que ha abierto muchas puertas a sus colegas, ya que ahora es posible, con poca producción, llegar a cualquier lugar del mundo. El experto ha montado un puesto en el Mercado Medieval de València, que se celebra desde el 4 de octubre, hasta el 12, a causa de los próximos días festivos que va a vivir la ciudad. El mercado se celebra en el Jardín del Turia, entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición.