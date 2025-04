El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, se ha referido a la diferencia de trato que, en su opinión, reciben Málaga y Sevilla por parte de la Junta de Andalucía. "No hay más que ver los presupuestos de la comunidad autónoma. Me da mucho que pensar de la verdadera intencionalidad, de por qué no se invierte en Sevilla y sí muchísimo en Málaga. Cuando hay tanta diferencia de inversión entre un espacio y otro, me preocupa que haya un plan".