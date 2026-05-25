Fernández defiende una financiación local "más justa"

Valencia, 25 de mayo de 2026. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este lunes, 25 de mayo, en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha reunido en Valencia. En la misma, los máximos representantes de los gobiernos provinciales e insulares han abordado asuntos clave vinculados con la financiación local, la autonomía y la actualización de los procedimientos en las administraciones locales para responder a los desafíos de la ciudadanía y de los territorios.