Fernández se muestra "tranquilo" ante la pregunta del PP por su relación en el 'caso Koldo'

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado "tranquilidad absoluta" ante la pregunta del PP este martes en el Pleno del Senado por su presunta implicación en el 'caso Koldo', subrayando que "siempre me he regido por el principio de legalidad absoluta".Así se ha manifestado Fernández este martes en una atención a medios durante la visita a la megaestructura fabricada por Tecade en el Puerto de Sevilla, donde ha señalado que "no tiene absolutamente nada que ocultar". "Estaré encantado de clarificar y responder todas las preguntas que me hagan".