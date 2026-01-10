Publicado 10/01/2026 14:02:51 +01:00CET

Fernández-Pacheco afea el "papelón" de Montero con un modelo de financiación "injusto"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha recriminado este sábado en declaraciones a los medios el "papelón" de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "intentando maquillar un modelo que viene a instaurar la injusticia entre españoles".En concreto, el consejero ha afirmado que "poco podemos esperar de un Gobierno de España" que este pasado viernes presentaba "a bombo y platillo" un nuevo modelo de financiación "que el día de antes conocíamos de boca del propio Oriol Junqueras".

