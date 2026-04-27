Fernández-Pacheco ve un "empuje" de la Junta al AVE en Almería

Almería, 27 de abril de 2026. El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este lunes el "empuje" que la Junta de Andalucía ha dado al proyecto de soterramiento de las vías del tren para la próxima llegada del AVE a la capital, lo que constituirá una "alternativa" que provocará un abaratamiento de las conexiones aéreas, según ha estimado. Durante el coloquio en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería, Fernández-Pacheco se ha mostrado "convencido" de que la Alta Velocidad hará "bajar los precios" de los vuelos con Madrid, lo que fomentará el turismo y al competitividad del sector empresarial.