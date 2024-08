Fernández (PP): "Sánchez comprando a los catalanes, Zuloaga vendiendo a los cántabros"

El diputado regional del PP y senador autonómico, Íñigo Fernández, ha censurado la "maniobra" del presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), de establecer un sistema de financiación "singular y privilegiado" para Cataluña "a costa" de las demás autonomías, acusándole de "comprar los votos de Esquerra" y ha lamentado que en Cantabria, en lugar de recibir el "reproche" de los socialistas como en otros lugares de España, "lo que recibe es amor". "Sánchez comprando a los catalanes, Zuloaga vendiendo a los cántabros", ha criticado Fernández este martes en una rueda de prensa para presentar una proposición no de ley que ha registrado el Grupo Popular en el Parlamento y en la que se pide al Gobierno de Cantabria (PP) que manifieste su "oposición frontal" al establecimiento de un nuevo modelo de financiación para Cataluña y "pactado a espaldas de Cantabria y del resto de comunidades autónomas". La iniciativa de los 'populares', que esperan que se pueda debatir en el primer pleno tras el inicio del periodo de sesiones, pretende alcanzar un acuerdo en la Cámara para "decir que Cantabria no va a permitir que nos roben, no va a permitir que Sánchez meta la mano en nuestra cartera" para "comprar en Cataluña los apoyos políticos que le permitan seguir al frente del Gobierno un día más". A juicio de los 'populares', ante un asunto de "tantísima envergadura", el Parlamento de Cantabria tiene que pronunciarse "cuanto antes" porque "se está jugando" con el dinero de los contribuyentes cántabros, cuya estrategia conduce "limitar" los recursos de la economía de la región. "La propia supervivencia de la comunidad autónoma depende de que una iniciativa como esta no salga adelante", ha aseverado el diputado, que ha reiterado que "no se puede negociar un modelo de financiación singular, específico y privilegiado con una comunidad autónoma de España a costa de todas las demás" y "sin hablar con nadie". Se trata de un modelo de financiación que conlleva, ha advertido Fernández, en referencia a un estudio de la Universidad de Cantabria (UC), una posible pérdida en términos de financiación para Cantabria de "600 millones de euros al año". "Si a Cantabria se le deducen los ingresos del Estado como consecuencia del pacto de Sánchez con los nacionalistas de Cataluña de 600 millones de euros al año, hay que cerrar la autonomía de Cantabria porque es insostenible", ha defendido. "Se dispone de nuestro dinero para comprar los votos en un partido político de España y se dice que esto es un paso en la federalización de España", ha criticado el senador, que ha apuntado que "los españoles no hemos votado eso en las últimas elecciones" porque "los compromisos eran otros". Además, en su opinión, este proceso conduce a "descuartizar" el país "sin consultar a nadie" porque "lo único que tienen en la cabeza es sobrevivir en el Gobierno un día más cueste lo que cueste". En este sentido, ha censurado que hay "7.000 afiliados de Esquerra Republicana de Cataluña decidiendo el futuro de toda España sin que a nadie más se le pregunte". "¿Se puede permitir que el futuro de un país, que el modelo de financiación de las comunidades autónomas de todo el país lo decidan en una votación mil niñatos de Esquerra Republicana de Cataluña?", ha dicho. Según Fernández, se trata de un planteamiento que comparte "la inmensa mayoría de la sociedad de Cantabria, con alguna excepción, por ejemplo, de los señores Pablo Zuloaga y Pedro Casares". Ha destacado que "los dirigentes socialistas de otros lugares de España están defendiendo a su gente", como el propio presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, que "ha salido la semana pasada a decir que Asturias no va a apoyar esto". Por el contrario, el dirigente del PP ha criticado que en Cantabria, una vez se ha conocido que, Zuloaga y Casares "han salido desbocados a aplaudir a Sánchez" para decirle "haz con nosotros lo que quieras con tal de que nos mantengas en los puestos". A su juicio, a Casares "solo le importa volver a ser el número uno en la lista del Congreso de los Diputados y está dispuesto a todo y a arrastrarse como sea" mientras que a Zuluaga "solo le importa volver a ser el secretario general de los socialistas de Cantabria, como sea". "Zuluaga vende Cantabria si hace falta con tal de que Sánchez le mantenga, pese a su debilidad, pese a su falta de liderazgo, pese a su falta de trabajo y pese a su incompetencia, al frente del Partido Socialista de Cantabria", ha valorado. El senador 'popular' sostiene que a Zuloaga "no le preocupa en absoluto que esta operación de llegar a un pacto fiscal con Cataluña, para sacar a Cataluña del régimen general, signifique para Cantabria la pérdida de 600 millones de euros al año". "Es muy triste ver que las dos referencias del Partido Socialista de Cantabria, que representan Zuluaga y Casares, tan pronto como se ha sabido la intención de Sánchez de comprar los votos de los catalanes a costa del dinero de los demás, no han perdido un minuto en salir a favorecer de manera desaforada y desbocada, no han perdido un minuto en tirarse al suelo delante de Sánchez", ha criticado. A Fernández le gustaría, según ha indicado, que "alguien en el Partido Socialista de Cantabria haga ni más ni menos lo que han hecho en Asturias, que es salir a decir que si es a costa del dinero de los asturianos, no". "Que alguien en Cantabria salga y diga si es a costa del dinero de los cántabros, no", ha dicho. Finalmente, el diputado cántabro, que se ha mostrado convencido de la "indignación" que siente la sociedad respecto a estas negociaciones, ha añadido que le gustaría "que a los españoles se les diera la oportunidad, cuanto antes, de pronunciarse en las urnas acerca de todo esto".(Fuente: PP Cantabria)

