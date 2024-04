Fernández reprocha que los "ayatolás del medio ambiente" digan cómo debe ser el mundo rural

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha reprochado que haya "ayatolás del medio ambiente que hagan la vida imposible" a los agricultores y digan cómo debe vertebrarse el mundo rural. "No se puede aceptar que determinados ambientólogos, con todo el respeto del mundo, tengan que decir al mundo rural de Lleida cómo se tiene que vertebrar y cómo se tiene que trabajar", ha lamentado en declaraciones en Vallfogona de Balaguer (Lleida). Ha pedido respeto para la manera que tienen los agricultores de entender el mundo y para su propiedad privada y su libertad, y ha reiterado su apoyo a las protestas del sector en Lleida: "Son gente currante, gente que motiva mucho, que trabaja muchísimo y que si decide manifestarse es porque está desesperada porque los gobiernos no escuchan". A su parecer, no tiene "ningún sentido" que Catalunya establezca exigencias sanitarias y de calidad muy inferiores para los productores externos en comparación a los catalanes. "La gente se está dando cuenta de que el 'procés' no ha llevado a la independencia; ha llevado a la decadencia de Catalunya en inseguridad ciudadana, en ocupaciones ilegales, con impuestos absolutamente confiscatorios", ha añadido.(Fuente: PP)

Leer más acerca de: PP

Agricultura