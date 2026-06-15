Ferrán Adrià y Paco Roncero analizan la experiencia gastronómica

Madrid, 15 de junio de 2026. The Site Ibiza ha acogido una conversación única entre Ferrán Adrià y Paco Roncero. Dos referentes de la alta gastronomía que han compartido su visión sobre los desafíos actuales del sector. Enmarcada dentro de las iniciativas del nuevo hub gastronómico de la isla, la charla ha puesto el foco en la innovación y la transformación de la experiencia culinaria. Además, este encuentro ha marcado el estreno del nuevo videopodcast impulsado por Palladium Hotel Group, que reunirá a destacadas figuras de diferentes ámbitos para explorar cómo la gastronomía, la tecnología y la creatividad están contribuyendo a diseñar el futuro.