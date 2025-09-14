El final de la Vuelta Ciclista de España marca la jornada política del domingo

El final de la Vuelta Cicilista de España en Madrid ha marcado la actualidad política de este domingo debido a las protestas propalestinas contra la participación del equipo israelí que se esperan en la capital durante toda la tarde.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado en un acto del PSOE, su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".Por parte de Sumar, Ernest Urtasun, portavoz de la formación y ministro de Cultura, ha celebrado las movilizaciones que se están produciendo en la Vuelta Ciclista contra lo que ha catalogado como "la mayor atrocidad del siglo XXI", en referencia al genocidio que está practicando el estado de Israel contra la población palestina. (Fuente: Europa Press / PSOE / PP / Podemos)