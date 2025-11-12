El fiscal general defiende que nunca ha querido "perjudicar" a González Amador

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho este miércoles que nunca ha tenido ningún interés en "perjudicar" a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como tampoco a su entorno o su derecho a la defensa, defendiendo que la nota de prensa "sólo describe" la actuación de la Fiscalía en el intercambio de correos electrónicos con la defensa de González Amador y que "cualquier dato referente" al novio de Ayuso "ha sido tratado con exquisitez". "De los mensajes que hay en la causa, y alguno que afecta a mi intimidad, no encontrarán a cualquier persona que me dirija ningún ápice ni cuestión malinterpretada", ha agregado, antes de manifestar que su "obsesión" es "proteger a los fiscales". "Hacemos un trabajo difícil, duro y muy digno", ha zanjado. (Fuente: Tribunal Supremo)