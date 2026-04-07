La Fiscalía se opone a la suspensión del juicio de la 'Kitchen' y rechaza investigar a Cospedal

Madrid, 7 de abril de 2026. La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión del juicio de la 'Operación Kitchen', como habían solicitado las defensas de los acusados, argumentando que la Audiencia Nacional (AN) es el órgano "competente" para juzgar los hechos y no se ha producido ninguna situación de "indefensión" para los acusados por la extensión del secreto de sumario. Además, ha rechazado investigar a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, tal y como había pedido el PSOE, que ejerce la acusación particular, al aducir que el enjuiciamiento "sólo puede afectar" a aquellas personas que para quienes se acordó la apertura de juicio oral. (Fuente: Europa Press/Audiencia Nacional)