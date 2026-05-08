Fiscalía pide el indulto "parcial" de García Ortiz

Madrid, 8 de mayo de 2026. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido el indulto "parcial" de Álvaro García Ortiz por la condena de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado que la Sala de lo Penal le impuso por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alegando que su actuación "tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución". (Fuente: Europa Press/Tribunal Supremo)