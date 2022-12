La flor de pascua solidaria, una iniciativa para garantizar la protección y seguridad de los niños

Una flor de Pascua como forma de solidaridad. Así es la nueva iniciativa que impulsa Lidl con el objetivo de ayudar a la organización Save The Children. Una colaboración que pretende garantizar la protección y seguridad de los niños y niñas que son víctimas de conflictos y desastres naturales. La recaudación de las ventas de estas flores irá 100% destinada al Fondo de Emergencia Global de Save The Children. Con esta acción, Lidl da continuidad a su colaboración con Save the Children, tras contribuir en los últimos tres años a la recaudación de medio millón de euros. Iniciativas solidarias que muestran la necesidad de las personas más allá de nuestras fronteras, apoyando a los colectivos más vulnerables con proyectos que permiten mejorar sus vidas.