Florentino Pérez: "Riquelme habla igual que nuestros enemigos, con desprecio al Bernabéu"

Madrid, 2 de junio de 2026. El candidato a la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez ha asegurado que su rival en las elecciones, Enrique Riquelme, es "muy duro" contra Real Madrid TV y "muy blandito cuando habla del mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", refiriéndose al 'caso Negreira', recalcando el "desprecio" con el que habla del Santiago Bernabéu, además de desvelar que trabaja en una "fórmula" para que los socios sean "titulares reales del patrimonio económico" del club. (Fuente: Florentino Pérez)