Las flores de ZGZ Florece se donan, se llevan a centros de mayores y se hace compost

Zaragoza, 26 de mayo de 2026. La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha informado de que las flores de Zaragoza Florece --ZGZFlorece--tienen distintos usos después de finalizar el certamen y mientras unas se han donado a los ciudadanos que se han acercado al desmontaje de las instalaciones, otras se utilizan para decorar centros de personas mayores y también, las que están en peor estado se dedican para hacer compost con el que luego se nutren las zonas verdes de Zaragoza.