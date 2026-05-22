El FMI urge a España a acelerar la consolidación fiscal y aumentar la oferta de vivienda

Madrid, 22 de mayo de 2026. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado el sólido desempeño de la economía española a pesar del impacto de la guerra de Oriente Próximo y ha insistido en que el Gobierno aproveche esta situación para acometer una consolidación fiscal más rápida, empezando por la eliminación de las recientes medidas de apoyo a la energía, el estudio de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, además de impulsar la oferta de viviendas mediante la reducción de la burocracia ante el deterioro de la asequibilidad de las casas. (Fuente: ebs/ europa press)