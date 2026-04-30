Publicado 30/04/2026 9:38:07 +02:00CET

Forbes publica su IX edición de la lista de los 100 mejores médicos de España

Madrid, 30 de abril de 2026. Forbes ha desvelado, por noveno año consecutivo, la lista de los 100 mejores médicos que ejercen en España, destacando a los profesionales más influyentes y reconocidos del panorama sanitario nacional. El listado sitúa a la sanidad española como una de las mejores de Europa gracias al talento médico. Por comunidades, lidera la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña. El listado abarca 26 especialidades e incluye a expertos tanto de la sanidad pública como privada. Una novena edición que vuelve a poner en el foco el talento, la innovación y el compromiso de los médicos del sistema sanitario español. Profesionales que no solo marcan el presente de la medicina, sino que están definiendo su futuro.