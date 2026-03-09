La formación continuada, clave para un abordaje óptimo de la espasticidad

Madrid, 9 de marzo de 2026. En España, se contabilizan aproximadamente 120.000 nuevos casos de ictus al año, de los cuales se estima que un 40% sufrirán espasticidad. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con espasticidad, la formación continuada de los profesionales sanitarios que impulsan la recuperación de la función resulta fundamental. Actualmente, la aparición de diferentes tratamientos novedosos para la espasticidad está revolucionando el abordaje de este trastorno, repercutiendo en una mejor calidad de vida de los pacientes. En España, donde la incidencia de espasticidad es muy elevada, afectando a uno de cada cien mil habitantes aproximadamente, la formación de los especialistas supone un impulso para la mejora de la capacidad funcional de las personas que padecen este trastorno. Para los neurorrehabilitadores, la atención requiere una estrecha colaboración entre los distintos profesionales sanitarios, desde la atención primaria hasta las unidades especializadas. En este contexto, la formación continuada se posiciona como una herramienta clave para avanzar hacia una rehabilitación más eficaz, humana y centrada en la persona.