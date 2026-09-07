La Fórmula 1 espera dejar 30 millones de euros en el ocio nocturno de Madrid

Madrid, 7 de septiembre de 2026. La nueva temporada de ocio nocturno arranca en Madrid a ritmo de Fórmula 1. La celebración del Gran Premio este fin de semana ha elevado las expectativas del sector, que prevé un importante impacto económico derivado en la llegada de miles de aficionados a la capital. Según Jesús Martínez, portavoz de Noche Madrid, las expectativas son altas y "todos los indicadores apuntan a que el impacto económico de la Fórmula 1 en Madrid será muy elevado". Noche Madrid ha elaborado un informe que señala que el impacto se estima en más de 470 millones de euros para el conjunto de sectores, de los cuales alrededor de 60 millones corresponderían a la hostelería, donde el ocio nocturno podría concentrar aproximadamente 30 millones de euros.