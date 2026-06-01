La FP gallega superará las 50.000 plazas de nuevo ingreso e incorporará ciclo internacional

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2026. La formación profesional gallega ofertará un total de 50.244 plazas de nuevo ingreso (un 2,22% más con un incremento de 1.080 plazas) el próximo curso, en el que se incorporará el primer doble ciclo internacional de España, tal y como ha destacado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, Rueda ha apuntado que "un año más vuelve a ser un nuevo récord la oferta porque también sube mucho la demanda", hecho que ha enmarcado en la "revolución silenciosa que la Xunta de Galicia impulsa desde hace mucho tiempo" en la formación profesional. (Fuente: Xunta de Galicia)