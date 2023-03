El que fuera secretario de Organización de Ciudadanos con Albert Rivera, Fran Hervías, artífice de la implantación nacional del partido, considera que con la dirección actual la formación 'naranja' no tiene ya futuro, una situación que achaca a la connivencia del equipo de Inés Arrimadas "con el sanchismo", fundamentalmente durante la pandemia. Además, afirma que la actual portavoz nacional, Patricia Guasp, "no es una líder". "Ciudadanos ya no es Ciudadanos", resume.