Francia y el Gobierno critican a Rajoy por sus palabras sobre la selección de fútbol

Madrid, 13 de julio de 2026. Las declaraciones de Mariano Rajoy cuestionando la nacionalidad de los jugadores de la selección francesa han desatado una ola de críticas en el país vecino, donde tanto el Gobierno de Macron como el partido de Le Pen las tildan de racistas. La polémica ha provocado la intervención de los ministerios de Exteriores de ambos países y ha trasladado el choque a la arena política española, abriendo una brecha de reproches entre el Ejecutivo y la oposición en las horas previas al partido entre España y Francia. (Fuente: PP/Elysée/Podemos/EBS/Selección Francesa/EP)