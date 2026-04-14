Francisco Vázquez (PP) proclamado nuevo presidente de las Cortes de CyL con mayoría absoluta

Valladolid, 14 de abril de 2026. Francisco Vázquez, del PP, es el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León para la XII Legislatura al lograr la mayoría absoluta en una primera vuelta en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico. En concreto, Vázquez ha logrado el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento al lograr 47 de los 82 votos depositados en la urna tras haber sido llamados de forma nominativa todos los procuradores que compondrán el Hemiciclo durante los próximos cuatro años.