La FRAVM celebra el auto judicial que obliga a Airbnb a pagar 64 millones de euros

Madrid, 23 de marzo de 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado la solicitud de medidas cautelares que realizó Airbnb para paralizar la sanción de 64 millones de euros que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 le impuso en diciembre de 2025 por infracciones en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos. Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han celebrado esta decisión y han asegurado que este auto "deja bien claro que Airbnb ha tenido un funcionamiento incorrecto". Así lo ha señalado Quique Villalobos, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM.