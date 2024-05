Funcionarios de prisiones lamentan el aumento de 300% de las agresiones por parte de internos

La funcionaria del centro penitenciario de Más d'Enric, Francina, ha expresado que los trabajadores de las prisiones catalanas no están de acuerdo con el actual modelo penitenciario, un 'éxito' según el presidente de ERC, Oriol Junqueras. ''En 6-7 años, el nivel de agresiones se ha incrementado un 300%. Hemos acabado con el asesinato brutal de una compañera. ¿Cómo los trabajadores que estamos a pie de patio con los internos, codo a codo 24 horas, podemos decir que este sistema es un sistema de éxito?'' se preguntaba la funcionaria. Lo ha expresado durante una atención a medios tras acudir a la sede de ERC para entregar 2600 firmas de trabajadores penitenciarios donde rechazan las declaraciones de Junqueras.''Una compañera ha sido brutalmente asesinada y nadie ha salido a dar la cara por ella'' haciendo referencia a la cocinera asesianda hace ya dos meses por un interno en una prisión catalana. ''Tan responsable es el asesino como los responsables políticos que sabían que el nivel de agresiones estaba incrementando. No nos van a callar por qué ha muerto una compañera y nosotros queremos volver vivios a casa'' añadía Francina. Desde que este gobierno noes esta gobernando, nosotro hemos triplicado las agresiones. en 6 7 años, el nivel de agresiones s eha incrementao un 300%, emos acabado conasesinato rutal de una compañera. comolos trabjaadores que etsamos a pie de patio con los internos codo a codo podemos decir que este sistema e sun sistema d eexito? por eso hemso salido d eprisinas a dar la car a adecir que no es un modelo de exito, un modelo de exito vela por la vida de los internos nuestr afunion, pero quien preserva nuestra vida la de flos ufuncionaris uqe trabajamosen prisiones catlanas? una compañera ha sido brutalmente asesianda y nadie ha salido a dar la cara por ella, nadie e a responsabilizaod, tan resonsable es el asesion como quelos resposnabesl politicos que sbain que el nivle de agresiones estaba incrementaodnr y guardna silencio, son culpables, no nos van a callar xq h amuerto una compañeroa y nosotro queremos volver vivios a casa.