Fundación Cajasol celebra su "apuesta firme" por el deporte sevillano

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha recibido este viernes en la sede de la entidad a los cuatro clubes de la ciudad y provincia que patrocinará en esta próxima temporada 2025/26, entre ellos el club de Balonmano 'Cajasol Sevilla Proin'; el de baloncesto femenino 'Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino'; el de voleibol 'Fundación Cajasol Andalucía' y el de Rugby 'Cajasol Real Ciencias Sevilla'. Así, Pulido ha trasladado su "apuesta firme" por el deporte. "No queremos ser un patrocinador, queremos ser un compañero de viaje en las victorias y en las derrotas", ha añadido.