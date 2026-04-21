La Fundación Canal presenta una videoinstalación en el depósito elevado de Plaza de Castilla

Madrid, 21 de abril de 2026. La Fundación Canal presenta, con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la propia institución, Volver a Mirar, una intervención artística de Rosa Muñoz, fotógrafa y artista visual con una sólida trayectoria nacional e internacional, que pone en valor el icónico depósito de Plaza de Castilla. La artista propone una reinterpretación contemporánea del espacio arquitectónico mediante una videoinstalación de gran formato que conecta agua, entorno, arte y sostenibilidad y ofrece al público la posibilidad de acceder de manera excepcional al interior del histórico depósito de agua de la ciudad, que podrá visitarse hasta el 25 de octubre. La Fundación ofrece además un regalo muy especial: una obra de la artista realizada para la ocasión, que podrá descargarse de forma gratuita y en alta resolución en la web de la Fundación.