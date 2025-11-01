Fundación Casa México celebra el Día de Muertos con un altar ambientado en el cabaret mexicano

Cabaret El recuerdo, es el título del altar de muertos 2025 de la Fundación Casa de México en España y que está ambientado en el cabaret mexicano que tiene sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Cada elemento evoca la presencia de estas almas que no se han ido del todo. La directora general de la Fundación Casa de México en España, Ximena Caraza Campos, ha afirmado que este año el altar de muertos que han instalado es de estilo "cabaret" porque "los mexicanos creemos que lo que muere es el cuerpo, no el alma, y creemos que en la vida sigues bailando y sigues disfrutando estando con amigos".