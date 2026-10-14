La Fundación Jiménez Díaz se reafirma como el hospital público más eficiente de Madrid

Madrid, 14 de octubre de 2026. La Fundación Jiménez Díaz vuelve a despuntar, por cuarto año, como el hospital de alta complejidad de Madrid con la mejor eficiencia, tanto en términos de gestión económica como de eficiencia asistencial. Así lo ha reconocido la UNED en la 4ª Edición del Cuadrante de Eficiencia Hospitalaria. El estudio se ha realizado a partir del análisis de dos indicadores. Una de las conclusiones más relevantes del estudio es que el resto de hospitales de alta complejidad presentan un amplio margen de mejora. Tras la Fundación Jiménez Díaz, el Cuadrante sitúa al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda como segundo hospital más eficiente, seguido por La Paz y por el Hospital de la Princesa.