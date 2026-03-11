Fundación Telefónica destina 12 millones de euros para formar a jóvenes con becas tecnológicas

Madrid, 11 de marzo de 2026. Fundación Telefónica ha presentado su nuevo programa de becas tecnológicas. Una iniciativa que, en los próximos tres años, destinará 12 millones de euros para la formación de 150 estudiantes de máster y doctorado especializados en áreas como Inteligencia Artificial, Machine Learning, ciencia de datos y ciberseguridad, física aplicada y tecnologías cuánticas, entre otras. Las becas se podrán cursar en universidades y centro tecnológicos nacionales e internacionales de prestigio. Un proyecto que refuerza el compromiso de la entidad con la excelencia académica y el posicionamiento de España como referente en competitividad. El evento de presentación ha contado con la representación de empresas líderes en transformación digital, así como del mundo universitario, que han destacado la importancia de contar con perfiles especializados en tecnología punteras. Iniciativas como esta contribuyen a impulsar la innovación como motor de competitividad y apoyan la retención de talento cualificado en el país.