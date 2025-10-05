Fúnez reprocha al PSOE su "oscurantismo" y reclama explicaciones a Sánchez

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha vuelto a reclamar explicaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil haya reflejado que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al tiempo que ha reprochado a los socialistas "oscurantismo y falta de transparencia" por que han pasado ya 48 horas, y no ha habido justificación de este hecho.(Fuente: PP)