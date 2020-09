El portavoz del PSOE en al Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha tachado de "descorazonadoras" las nuevas restricciones anunciadas este viernes por el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ya que entiende que no siguen las recomendaciones hechas en el seno de las mesas de coordinación Madrid-Estado: "No pidamos ayuda y cuando nos la dan, no la recibimos".(Fuente: PSOE-M)