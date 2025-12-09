Gaia Loterías vuelve a sortear décimos entre personas calvas en el Calvos Fest

Tras el éxito del año pasado, Gaia Loterías ha vuelto a repetir la iniciativa de los "calvos". La Administración Nº5 de Sant Boi de Llobregat ha organizado el Calvos Fest para sortear 30 décimos de la Lotería de Navidad exclusivamente entre todas las personas calvas que se han presentado esta mañana en su sede. Como novedad, un DJ calvo ha ambientado el encuentro poniendo música y un peluquero se ha prestado a rapar al cero a las personas con pelo que quisieran participar. La superstición dice que frotar décimos en la calva de las personas trae suerte. El objetivo de esta iniciativa es devolver la fortuna que estas personas han repartido y convertirles en protagonistas. Para redondear el reparto de suerte, Gaia Loterías también ha puesto un calvo a disposición de sus clientes para que puedan frotar los décimos en la calva en los próximos días. Fundada en 1987, Gaia Loterías fue la administración de la provincia de Barcelona que más millones repartió de la Lotería de Navidad el año pasado y se llevó el segundo premio. Además, también ha repartido el primer premio de la Lotería Nacional en varias ocasiones, así como muchos otros premios a lo largo de su historia.