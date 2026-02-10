'I Gala Inclusivamente' de Eurocaja por su trabajo con la discapacidad

El auditorio de Eurocaja Rural en sus servicios centrales de la ciudad de Toledo se ha quedado pequeño para la puesta en escena de la primera edición de la gala inclusivamente, donde un total de catorce entidades de once provincias y seis comunidades autónomas han sido reconocidas por sus labores de inclusión social junto personas con discapacidad. En un primer apartado, la cooperativa de crédito se ha fijado en una decena de proyectos de inserción que han allanado el camino del mundo laboral a decenas de beneficiarios.