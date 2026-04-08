Galicia limitará el uso de dispositivos digitales hasta 5º de Primaria

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2026. La Xunta limitará el uso individual de dispositivos digitales para todas las niñas y niños hasta 5º de Primaria a través de la futura Ley de educación digital. Así lo ha avanzado en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Autonomía el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha subrayado que esta norma "convertirá a Galicia en la primera comunidad que regula los usos permitidos y prohibidos de la inteligencia artificial dentro de la Educación".