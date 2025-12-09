Gallardo dice que el proyecto de Guardiola "es el mismo" que Vox: "Están en ese dúo Pimpinela"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado convencido de que Extremadura va a apostar por el modelo del PSOE que "cree" en la región, ya que el proyecto de Guardiola "es el mismo que el de Vox"."Ellos están en ese dúo Pimpinela, haciendo como que están enfadados, pero si tienen la oportunidad van a pactar para seguir profundizando en el negacionismo, en los recortes, en privilegiar a los más ricos frente a aquellos que pensamos que los que más tienen, más tienen que invertir, y tienen que pagar más impuestos precisamente para que nosotros podamos invertirlos en innovación, en industria y en talento", ha dicho Gallardo.