Gallardo, sobre que Leire Díez investigara a la jueza Biedma: "Me parece ciencia ficción"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no ha querido entrar a valorar las supuestas maniobras de Leire Díez para investigar a la jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez en Badajoz, señalando que este asunto le parece de "ciencia ficción" y que no tiene "ni idea" de lo que se está publicando."Créame, me parece de ciencia ficción. Yo no tengo ni idea de lo que me está diciendo", ha respondido sobre la supuesta búsqueda de Leire Díez de datos de jueces y fiscales de Badajoz por el caso en el que él mismo está imputado por su participación como presidente de la Diputación de Badajoz.