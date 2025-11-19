Gallardo reconoce el "daño" personal que ha sufrido por el caso del hermano de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido pronunciarse sobre el caso judicial de su hermano después de que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, haya reconocido en su presencia durante un acto del partido el daño que están sufriendo él y su familia en el ámbito personal. "Ahora que no nos escucha nadie, querido presidente, tengo que reconocer que la derecha ha fabricado una gran mentira que nos ha hecho daño", le ha dicho Gallardo a Sánchez, para añadir que a él "personalmente" también le ha hecho "daño".(Fuente: PSOE)